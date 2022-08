Enna: finanziamento di circa 1.100.000,00 di euro per il completamento dei lavori nel sito dell’ex Ospedale

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

I gruppi Liberamente, Partito per Enna ed uniti per Enna annunciano che la città, grazie ad un decreto dell’Assessorato Famiglia e Politiche Sociali della Regione Siciliana, diretto dall’On. Antonio Scavone, è stato assegnato un finanziamento di circa 1.100.000,00 di euro per il completamento dei lavori nel sito dell’ex Ospedale di Enna, da adibire a sede unificata degli uffici del Provinciali Lavoro, Centro per l’Impiego, Ispettorato ed altre competenze in materia.

L’intervento, stimolato e promosso dai gruppi nostri politici, ci rende particolarmente orgogliosi, considerando che verrà offerta una casa comune ad uffici regionali sparsi in varie sedi e con affitti a carico del Comune, che dovrebbe risparmiare consistenti somme a carico del bilancio comunale, nonché contribuire a riqualificare la zona e riprendere edifici pubblici da troppo tempo inutilizzati, anche con i rischi connessi alla staticità ed al degrado prevedibili. La politica del fare, per Liberamente, Partito per Enna, Uniti per Enna quando incontra le giuste attenzioni ai vari livelli, può essere veramente volano di sviluppo e costituire elementi di crescita per il territorio. Viene però spontaneo chiedersi e chiedere alla politica locale che fine ha fatto il progetto di destinare questi locali al futuro policlinico ? Cosa si sta facendo concretamente per evitare che ancora una volta il nostro territorio venga scippato di un altro importante progetto di sviluppo a favore di altre aree?.