CONTINUA L’OPERA INCESSANTE DI CRISTINA FAZZI, A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE DELLO ZAMBIA. APERTO AL PUBBLICO “Ishuko Health Centre for Youth”.

“Il 15 Novembre 2019 iniziavamo a scavare le fondamenta del primo edificio del nostro Centro di Salute Mentale per Minori affetti da patologia Psichiatrica, il primo in Zambia.

…Nonostante le restrizioni Covid e le tante difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, siamo riusciti a completare tutto nei tempi previsti…” (Dott.sa Fazzi)

Tre anni fa, nasceva l’ambizioso obiettivo di creare l’Ishuko project, Ishuko in lingua locale bemba significa sia fortuna che opportunità perché ai ragazzi ricoverati si vuole offrire la possibilità di vivere una vita dignitosa e piena.

Grazie al lavoro di una grande squadra e al prezioso supporto di tutti i nostri sostenitori, il 17 agosto 2022 abbiamo aperto le porte al nostro Ishuko Health Centre for Youth di Kantolomba, in una delle molte baraccopoli nel cuore dello Zambia.

Il progetto è iniziato con l’apertura degli ambulatori e del consultorio. Seguirà, a distanza di qualche mese la seconda fase, con l’apertura delle degenze per minori affetti da patologia psichiatrica.

Con la prima fase del nostro progetto offriamo numerosi servizi alla comunità:

-ambulatorio pediatrico,

-programma nutrizionale,

-formazione di volontari,

-educazione sanitaria, particolarmente importante in Zambia,

-consultorio per adolescenti

-ambulatorio per minori affetti da patologie psichiatriche

A supporto delle attività in corso, abbiamo attivato una raccolta fondi per i medicinali necessari.

Partecipa cliccando a questo link https://gofund.me/9b205cdf e condividi la nostra iniziativa con amici e parenti, più siamo e più farmaci acquisteremo 👪

Per chi volesse supportarci con altri metodi, sul nostro sito troverà C/C Bancario e altre info utili

Assieme possiamo continuare a sostenere questa nuova avventura

Lista farmaci disponibili per l’acquisto in Zambia

Di seguito trovate un elenco di farmaci con il relativo costo. I prezzi sono indicativi, in quanto variano a seconda della fluttuazione del cambio e del tipo di farmaco utilizzato nelle specifiche malattie.

Abbiamo considerato il costo medio dei farmaci disponibili per categoria e piu’ utilizzati in Zambia cosi’ da potervi aiutare a comprendere cosa potremo acquistare con le vostre donazioni.

Antidepressivo – 100 Compresse @ 11 euro

Antipsicotico – 100 Compresse @ 15 euro

Antipsicotico – 1 Fiala i.m. @ 4 euro

Antiepilettico – 100 Compresse @ 10 euro

Ansiolitico – 10 Compresse @ 2 euro

Pomata Oftalmica – 10 Tubetti @ 8 euro

Soluzione Orale Reidratante – 100 Bustine @ 17 euro

Vitamine – 1000 Compresse @ 12 euro

Antistaminico – 100 Compresse @ 6 euro

Antiparassitario Intestinale – 100 Compresse @ 8 euro

Antibiotico – 10 Fiale i.m. @ 1 euro

Antipiretico – 1000 Compresse @ 21 euro

Antibiotico Sciroppo – 10 Bottiglie @ 12 euro

Antipiretico Sciroppo – 10 Bottiglie @ 10 euro

Sciroppo Tosse – 10 Bottiglie @ 14 euro

Antibiotico – 1000 Compresse @ 32 euro

Antimalarico – 100 Compresse @ 14 euro

Antimicotico Crema – 1 Tubo @ 5 euro

Antistaminico crema – 1 Tubo @ 4 euro

Cicatrizzante crema – 1 Tubo @ 5 euro

Soluzione Fisiologica – 1 Litro @ 2.5 euro