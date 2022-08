ENNA: NUOVI FINANZIAMENTI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CITTADINE.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Continuano le buone notizie per la nostra città con tre nuovi finanziamenti assicurati alle istituzioni scolastiche cittadine. Si tratta, in particolare, di un finanziamento pari a € 278.811 finalizzato ad un intervento di ristrutturazione interna dei locali che ospitano la scuola dell’infanzia di Pergusa, uno pari a € 300.000 per la realizzazione di una palestra al servizio della scuola primaria sempre di Pergusa e uno pari a € 1.700.000 finalizzato alla costruzione di un nuovo plesso per l’infanzia a S. Lucia.