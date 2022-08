FILCTEM CGIL SU AUMENTO COSTO DELLA VITA TRASIZIONE ENERGETICA E POLITICA INDUSTRIALE IN PROVINCIA DI ENNA

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

La corsa delle bollette non si arresta da settimane, le forniture del gas sono inferiori alla domanda e le scorte sono già in sofferenza. A rimetterci sono le famiglie che vedranno sempre di più aumentare le spese e le imprese che saranno costrette a chiudere i battenti creando ulteriore disoccupazione, povertà e diseguaglianze sociali – dichiara il Segretario della Filctem Cgil di Enna Alfredo Schilirò.

L’IRCAF ( Istituto ricerche consumo ambiente e formazione) prevede dal 1° ottobre un ulteriore aumento delle bollette. Nel dettaglio, l’IRCAF ha spiegato che, “nonostante l’intervento del governo con l’ennesimo decreto Aiuti bis del 6 agosto, il quadro che si prospetta è questo. Provvedimenti che sommati a quelli precedenti di fine 2021 e degli altri tre trimestri di quest’anno hanno raggiunto i 52 miliardi, ma che saranno insufficienti e il nuovo governo che uscirà dalle elezioni del 25 settembre dovrà di nuovo intervenire.

Le fonti rinnovabili da eolico e solare coprono solo il 16% (arriviamo al 38% con idroelettrico, geotermia ed altro) della produzione elettrica nazionale. Se vogliamo una transizione sostenibile dal punto di vista industriale tale da mantenere la nostra competitività a livello mondiale, e se vogliamo che sia giusta da un punto di vista sociale è necessario utilizzare il gas per la transizione -aggiunge Schilirò . Come più volte abbiamo proposto – continua Schilirò – bisognerebbe rafforzare i giacimenti esistenti come Gagliano e Troina al fine di abbassare i costi. Il gas metano dovrà essere un mezzo momentaneo di passaggio dalle fonti fossili alle altre fonti ecologiche. Non si dovranno avviare ulteriori trivellazioni , ma occorrerebbe solo potenziale gli esistenti per arrivare ad una transizione vera e propria.

Inoltre, per realizzare la conversione ecologica industriale è urgente adottare politiche industriali per le produzioni di componenti di veicoli elettrici, riconvertire filiere esistenti e favorire la nascita di filiere di recupero e riciclo delle componenti e dei materiali inquinanti. Riteniamo – conclude il sindacalista della Filctem Cgil di Enna Alfredo Schilirò – che l’area industriale del Dittaino si presti benissimo a questa progettualità. La provincia di Enna, insomma, diventerebbe la culla della riconversione ecologica e della creazione di nuovi posti di lavoro attraverso una vera e propria politica industriale programmata basata su innovazione e ricerca .