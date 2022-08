ATTIVATI CONCORSI DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Grazie al supporto e agli atti di intesa promossi dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Enna e

sottoscritti con le Amministrazioni del territorio, sono state attivate due procedure di concorso di

progettazione in due gradi che interessano la riqualificazione di aree ricadenti nel territorio

provinciale. Ciò si è reso possibile a seguito dell’opportunità offerta dall’art.12 del DL 121/2021 che

ha istituito il «Fondo concorsi progettazioni e idee per la coesione territoriale» per 161,5 milioni di

euro, a favore dei comuni del Mezzogiorno e Aree urbane interne per rafforzare la capacità

progettuale dei Comuni (fino a 30.000 abitanti e quindi tutti i Comuni della Provincia di Enna) ed

incentivarne la partecipazione ai bandi attuativi del PNRR. La distribuzione dei fondi, avvenuta con

il DPCM 17 dicembre 2021, testimonia l’importanza del progetto come strumento principale per la

rigenerazione e la trasformazione urbana.

L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Enna, da sempre attento alle politiche di trasformazione del

territorio e sostenitore dell’importanza e della centralità del progetto, ha organizzato nello scorso

aprile due GIORNATE DI STUDIO INTERPROVINCIALI, NEXT GENERATION EU – PNRR in

collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Siracusa, a Siracusa e ad Enna, per manifestare

l’impegno e la disponibilità a contribuire alla realizzazione di quella programmazione strategica di

area vasta che deve essere attuata attraverso il progetto di architettura, considerato lo strumento

decisivo per attuare trasformazioni urbane di qualità.

“E’ in questa direzione – afferma il presidente Sebastiano Fazzi – che il Consiglio dell’Ordine

promuove, sul territorio provinciale, il concorso di progettazione in due gradi, previsto dal codice

dei contratti pubblici – D.Lgs 50/2016 Capo IV – attraverso l’utilizzo della piattaforma concorsiawn.it

che ne consente la gestione in forma anonima e digitale, e che viene messa a disposizione

gratuitamente dal Consiglio Nazionale Architetti PPC, previa sottoscrizione di apposita

convenzione. La volontà è quella di dare un fattivo contributo alla crescita del nostro territorio che,

si trova a vivere un momento storico unico. Questa metodologia consente di far ritornare il

progetto di architettura al centro dello sviluppo e della crescita dei territori, favorendo le strategie

di sviluppo comune e rimuovendo gli ormai diffusi fenomeni di spopolamento. Il concorso di

progettazione in due gradi, ai sensi dell’art. 154 del Codice dei Contratti consentirà alle

Amministrazioni di dotarsi del miglior progetto, ossia del progetto che meglio risponde alle

esigenze della Stazione Appaltante facendo anche risparmiare tempo per le procedure di gara e

amministrative: è prevista infatti la possibilità di affidare al vincitore tutti i successivi livelli di

progettazione e anche la direzione dei lavori. Altro vantaggio e stimolo offerto da tale procedura è

rappresentata dalla possibilità di partecipazione dei giovani professionisti offrendo loro occasioni

di ingresso al mondo dei lavori pubblici, e che in caso di vincita potranno anche associarsi con studi

più grandi e strutturati, favorendo sempre l’affermarsi della qualità progettuale e contribuendo al

miglioramento degli spazi del nostro territorio”.

I concorsi attivati hanno come Stazione Appaltante il Libero Consorzio Comunale di Enna e il

Comune di Pietraperzia.