Barrafranca, Agricoltore rimane intrappolato con una gamba in macchinario agricolo per ripulire le mandorle.

Nel tardo pomeriggio odierno una squadra del comando provinciale di Enna é intervenuta a Barrafranca in contrada Friddani per soccorrere un agricoltore rimasto intrappolato con una gamba in un macchinario agricolo utilizzato per ripulire le mandorle.

I Vigili del fuoco hanno lottato contro il tempo per liberare l arto del malcapitato e consegnarlo ai personale del 118 intervenuto con un ambulanza e l elisoccorso.

Il ferito è stato trasportato in elicottero presso l ospedale Sant Elia di Caltanissetta.

Sul posto anche i Carabinieri