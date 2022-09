Ancos Confartigianato, “Enna a colori”: ravvivate le Piazze della nostra città

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Sabato 10 settembre è stato presentato “Enna a Colori” il primo progetto di arte urbana e graffiti a maglia

realizzato per la Città di Enna. Un’idea di Ancos e Confartigianato Imprese Enna alla cui realizzazione hanno collaborato la Banca del Tempo, la Cooperativa Sociale La Contea, l’associazione The Grace e la 360° startup. Enna a colori, ha

dichiarato il Segretario dell’Ancos Stefano Iannello nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la Sala

Cerere di Palazzo Chiaramonte, è nato in un momento particolare per via della pandemia ed è stato

proposto con l’obiettivo di ritornare a cooperare e collaborare per la creazione di qualcosa che potesse

connettere esperienze e persone di diverse generazioni, riscoprire il patrimonio artigianale dei mestieri di

un tempo e valorizzare il patrimonio umano, per creare qualcosa che arricchisse la nostra Città e il contesto

urbano.

A prendere la parola durante la conferenza anche il vicesindaco Dott. Comito Francesco e tutti i

rappresentanti delle Associazioni coinvolte.

All’esito della presentazione del progetto i partecipanti sono stati allietati da una dimostrazione pratica di

installazione dei filati sugli alberi di piazza San Francesco accompagnata dalla musica popolare de “I Zitani”.

In tanti gli avventori incuriositi e piacevolmente colpiti dal lavoro svolto.