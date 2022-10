Vigili del fuoco – incidente stradale e incendio capanno

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Oggi alle 16 circa i vigili del fuoco sono intervenuti a Leonforte, in via Torretta per incidente stradale.

Un giovane a bordo di uno scooter, per cause ancora in corso di accertamento, perdendo il controllo dello stesso e caduto conficcandosi il cavalletto in una Gamba.

I Vigili del fuoco dopo aver tagliato il cavalletto consegnavano il mal capitato al personale sanitario presente che provvedeva a trasportare il giovani in elisoccorso al sant Elia di Caltanissetta.

Nel pomeriggio sono intervenuti ad Enna in contrada baronessa per l incendio di un fabbricato rurale adibito al ricovero di attrezzature agricole..

L intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che l incendio si propagasse nei fabbricati confinanti