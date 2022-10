Enna: I vigili del fuoco aprono la sede ai cittadini

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Lo scorso 15 ottobre, aderendo all iniziativa nazionale della settimana della protezione civile, il Comando di Enna ha aperto la propria sede ai cittadini.

Numerosissimi sono stati i visitatori che hanno potuto visitare la sede e prendere confidenza con i mezzi e le attrezzature che utilizzano i vigili del fuoco durante i vari interventi cui sono chiamati a rispondere.

Per i più piccoli é stata allestita anche una pompieropoli a cura dell Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco un congedo della sezione di Enna .

La presenza numerosa di visitatori ricarica sensibilmente il gradimento e la stima verso i Vigili del Fuoco che anche per l anno 2022 si confermano come l apparato dello stato più amato dagli italiani.