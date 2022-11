ENNA: AUTO PRECIPITA DALLA VIA PERGUSA

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Intorno alle ore 18 i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna sono intervenuti in via pergusa per incidente stradale .

Una vettura per cause ancora in fase di accertamento é uscita fuori strada precipitando nella strada parallela.

I Vigili del Fuoco hanno estratto dalla vettura i due occupanti feriti affidandoli al personale sanitario che li ha trasportati presso l Ospedale Umberto I di Enna