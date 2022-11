CNA COSTRUTTORI ENNA: CRISI DEL SETTORE EDILE, A CAUSA DELLA NUOVA NORMA DEL GOVERNO MELONI SUL BONUS DEL 110%.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Non tardano ad arrivare le proteste delle imprese per la norma introdotta nella bozza del DL aiuti con cui si riduce da subito la soglia del 110% per i lavori previsti nell’ambito del super bonus.

“Una scelta scellerata, non ci sono altre parole. La riduzione immediata della agevolazione creerà un disastro per il comparto e per l’indotto.” – così il Presidente di CNA Costruzioni Geom. Vincenzo Savoca – “Il settore è in emergenza a causa del blocco dei crediti ceduti alle imprese e a causa dei rincari per le materie prime. Ci aspettavamo provvedimenti che sostenessero il settore, questo è la mazzata finale!”

In poche ore sono decine le telefonate e i messaggi di protesta che hanno raggiunto la CNA di imprese che temono di fallire da un momento all’altro.

“Le imprese in crisi per i crediti bloccati sono più di 100 mila. Imprese che aspettavano una soluzione con gli istituti di credito per poi riprendere a lavorare con altri condomini messi in attesa. Adesso – continua il Presidente di CNA Costruzioni – cosa dovranno fare con i lavori in attesa e contrattualizzati?.”

“È veramente surreale. Pochi giorni fa si pubblicavano studi sul valore del super bonus, su come nel lungo periodo si pagasse da solo e su come stesse trainando la crescita della nazione e poi in pochi giorni diventa il male dell’Italia, al punto da fare una norma capestro. – con queste parole anche il Presidente di CNA, Filippo Scivoli, ha voluto rappresentare la posizione dell’organizzazione – È impensabile un norma con un impatto del genere da applicare in poco più di un mese. Ci sono migliaia di imprese e ancora più condomini che saranno danneggiati. Il settore, l’indotto e in questo caso non è esagerato dire il paese non possono sostenere una norma così.”

