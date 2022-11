Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Dopo la lunga pausa della pandemia, finalmente quest’anno siamo ritornati a

promuovere le cure palliative fra la gente e con la gente. Questa volta abbiamo deciso

di farlo in un modo diverso, ricorrendo alla magia dei musical con l’Accademia BMA

e nello specifico con Giuseppe Caudullo e Giusy Messina, fondatori della stessa a

Giarre nel 2008. I due professionisti con spiccata sensibilità hanno sposato

immediatamente il principio delle cure palliative. Esse rappresentano una risorsa

fondamentale in tutto il decorso della malattia e soprattutto nelle ultime fasi della vita

di una persona che viene colpita da una grave malattia evolutiva e debilitante,

migliorando, quindi, la qualità di vita e promuovendo la dignità. Accanto alle

prestazioni mediche per gestire la sintomatologia, una equipe multidisciplinare si

prende cura del benessere spirituale e psicologico grazie ad uno sguardo più intenso a

ogni aspetto della sua vita da malato.

La serata è stata caratterizzata da un susseguirsi di strepitose esibizioni dei brani, tratti

dai più noti musical di Broadway, eseguiti dalle allieve dell’accademia, fino ad

arrivare al flash mob “Non perdere il filo”, promosso dalla Federazione Nazionale

delle Cure Palliative.

Le allieve hanno emozionato con il brano “This is me”, tratto dal musical “The

Greatest Showman”: tutti i presenti in sala hanno preso fra le mani un nastro arancione

formando una rete che univa tutti, quest’ultima simbologia del mantello.

La galleria civica, luogo dove si è svolto l’evento, lo scorso 12 novembre, era gremita

di operatori della SAMOT Catania Onlus, di sanitari, di familiari che hanno conosciuto

la realtà dell’assistenza domiciliare, di tanti giovani dei diversi licei della Provincia

(Liceo Classico, Liceo Pedagogico, Liceo Scientifico) e di cittadini che hanno accolto

l’invito a partecipare all’iniziativa.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Enna e sostenuto dall’Assessore alle

Politiche Sociali, Avv. Giampiero Cortese, e dalla Presidente Sig.ra Rodica

dell’Associazione Galaria, entrambi presenti durante la serata.