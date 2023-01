SCUOLA – Contratto, il rinnovo della parte normativa è un bluff. Pacifico (Anief): ai nuovi profili non corrispondono gratificazioni economiche

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il rinnovo delle norme contrattuali proposto dall’Aran non porta le novità chieste dai lavoratori e dal sindacato: a denunciarlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. Intervistato dalla rivista specializzata Orizzonte Scuola, il sindacalista sostiene che “se i nuovi profili non portano a una gratificazione economica, è soltanto un bluff. A questo gioco non ci stiamo. Il problema va affrontato. Continueremo a lottare perché in questo Contratto si parli di ATA e si valorizzino. L’Aran ha detto che farà gli incontri articolo per articolo, quindi aspettiamo e porteremo questi temi”.

Le omissioni nella bozza di contratto proposta dall’amministrazione riguardano anche altri profili professionali: “manca il tema, per noi importante, del Middle management e del personale che lavora all’estero, né degli insegnanti di religione cattolica. E, tornando sul personale ATA, mancano delle questioni per noi fondamentali come i buoni pasti, la carta per la formazione, questo sempre perché mancano le risorse. O ancora l’abolizione della temporizzazione che ha penalizzato i segretari diventati Dsga, così come l’indennità per i videoterminalisti. Si sarebbero potuti dare dei segnali, seppur piccoli”.

Anief, comunque, non si rassegna: “Porteremo avanti questi temi magari da inserire nel prossimo decreto Pnrr o decreto scuola”. Domani una delegazione del sindacato sarà ricevuta in audizione al Senato per migliorare il decreto Milleproroghe: chiederemo, spiega Pacifico, “prima di tutto una deroga ai vincoli sulla mobilità per il personale scolastico e dirigente. Non ci sono le ragioni per ritenerlo incompatibile con il Pnrr. Poi c’è il tema della proroga delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e straordinari. Nonché la questione dei licenziati dopo anno di prova, la proroga delle immissioni da GPS di I fascia e dell’organico aggiuntivo. L’ex organico Covid deve essere prorogato come organico Pnrr, sia per gli ATA che per i docenti, pensiamo alla sperimentazione delle classi con 10 alunni e ai docenti tutor”.

Dopodomani, martedì, è previsto un incontro con il ministero dell’Istruzione sul reclutamento. Anche su questo, il sindacato ha le idee chiare: quest’anno “per l’ennesima volta abbiamo avuto soltanto la metà dei posti autorizzati assegnati in ruolo, sintomo che le soluzioni fino ad oggi utilizzate non sono state efficaci – dice il leader dell’Anief – . Bisogna revisionare la fase transitoria del reclutamento attraverso un doppio canale di reclutamento da I e II fascia delle GPS. Per quanto riguarda il personale specializzato all’estero, da una parte riteniamo che il Ministero debba aumentare i numeri del Tfa Sostegno rendendo l’accesso libero, dall’altra, con la sentenza della Plenaria, il Ministero non può più non riconoscere i titoli ottenuti all’estero. Chiediamo quindi una modifica dell’ordinanza relativamente alla spendibilità dei titoli di abilitazione e specializzazione ottenuti all’estero”.

Al ministero il sindacato chiederà anche di procedere, approvando gli emendamenti proposti da Anief, con “la semplificazione delle procedure abilitanti previste dal Pnrr che sono troppo complesse. E certamente va previsto l’adeguamento dei posti dell’organico di fatto a quello di diritto. Penso specialmente ai posti in deroga su sostegno. Con questi interventi – conclude Pacifico – si potrà azzerare il numero dei posti vacanti e contemporaneamente dare accesso ai giovani in maniera più celere”.