BIBLIOTECA COMUNALE “GAETANO SCOVAZZO” DI AIDONE (ENNA) PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “ESPERIENZE E NARRAZIONI”

Esperienze e Narrazioni – Tattili e Digitali è un progetto della Federazione Nazionale

delle Istituzioni pro Ciechi e Fondazione LIA – Libri Italiani Accessibili, per promuovere attività

didattiche e culturali inclusive, e garantire a tutte le fasce d’età l’accesso al libro e alla cultura.

Il progetto, pensato per raggiungere le aree periferiche cittadine e rurali, è sostenuto dalla

Fondazione Cariplo. TD-BOX sarà ospitato presso la Biblioteca Comunale Gaetano Scovazzo

di Aidone (Enna) dal 13 al 18 febbraio 2023, grazie al progetto NONSOLOLIBRI. LETTURE

PER TUTTI, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura.

Il Tactile Digital Box (TD-BOX) è una piccola biblioteca viaggiante, un unico contenitore

facilmente trasportabile con un piccolo automezzo, che raccoglie una selezione di libri tattili,

libri d’artista, tablet con e-book accessibili e materiali tiflodidattici, la cui realizzazione

permettere di raggiungere agilmente anche le cittadine più periferiche, e tutte quelle realtà

provinciali che non dispongono di grandi aree espositive: piccole biblioteche, scuole, centri

culturali, sale parrocchiali e piccoli musei.

L’obiettivo principale del TD-BOX è quello di arrivare più capillarmente sul territorio, con una

attrezzatura leggera ma con tutti gli strumenti indispensabili per portare il nostro messaggio

di inclusione e di condivisione della lettura.

TD-BOX è un progetto della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi in collaborazione

con Fondazione LIA (Libri Italiani Accessibili) realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo.

Fra i sostenitori del progetto: I.RI.FO.R., Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS

e A.I.E. (Associazione Italiana Editori).

Caratteristiche del TD-BOX

Un sistema di incastri, sblocchi e cerniere permette con semplicità e in tempi ridotti (meno di

un’ora), il montaggio, lo smontaggio e l’assemblaggio di tutte le scenografie e le strutture per

poter organizzare esposizioni, letture e workshop sulla didattica speciale. Le dimensioni consen

tono l’attraversamento di porte tagliafuoco e di tutte le porte d’ingresso di misure standard degli

edifici e degli ambienti ristretti. La scatola è pensata per essere uno strumento versatile che

cambia forma a seconda del tipo di workshop da realizzare. La TD-BOX è realizzata in legno, con

materiali atossici e certificati, e rispetta tutte le normative di sicurezza.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:

da Lunedì 13 a Sabato 18 Febbraio (Sabato 18, solo mattina)

Attività mattutine:

Ore 9.00 e ore 11.30

Realizzazione di attività laboratoriali didattiche della durata di 1h30 ciascuna per classi di

scuole di ogni ordine e grado. Da concordare in base alla fascia d’età da coinvolgere.

Si proporranno attività dedicate alla conoscenza del codice braille anche con l’utilizzo dei

Lego Braille Bricks e attività dedicate alla lettura e al libro per l’infanzia, e all’illustrazione

materica attraverso l’utilizzo di libri tattili illustrati.

Attività pomeridiane:

dalle 15.30 alle 18.30 Attività laboratoriale per gruppo o gruppo classe di scuole di ogni ordine

e grado (da concordare in fase di prenotazione).

APERTURA AL PUBBLICO PER MOMENTI FORMATIVI.

Venerdì 17 dalle ore 15.30

Workshop ADATTAMENTO TATTILE DI UN ALBO ILLUSTRATO

Conducono Pietro Vecchiarelli e Stefano Alfano

Dopo una prima parte esclusivamente teorica i partecipanti realizzeranno la loro copia tattile di

un classico della letteratura illustrata. Piccolo blu piccolo giallo, Il bruco mai sazio, Un punto, e

tanti altri albi amati da piccoli e grandi, si trasformeranno in albi tattili per divenire uno strumento inclusivo a disposizione di tutti, indistintamente dalle singole abilità di lettura.

(posti limitati con prenotazione obbligatoria).

Durata: 3h

Età: per adulti

In occasione della manifestazione verrà presentato il progetto

Lego Braille Bricks organizzato in collaborazione con Lego Foundation

di cui la Federazione Nazionale pro ciechi è distributrice esclusiva per l’Italia

INFO E PRENOTAZIONI:

TELEFONO: 3291561022 – 3887529593

EMAIL: SERENARAFFIOTTA@GMAIL.COM

(REFERENTE PROGETTO NONSOLOLIBRI. LETTURE PER TUTTI)