Enna: Katya Rapè unica candidata alla carica di segretario Provinciale del Pd.

Tra Sabato 11 e Domenica 12 Febbraio si voterà nei 22 circoli del Partito Democratico della Provincia di Enna sulle piattaforme e candidature alla carica di Segretario Nazionale. Il voto è riservato, in questa fase, ai soli iscritti al PD e servirà a selezionare i due candidati che si sfideranno alle primarie programmate per il 26 febbraio ed in cui potranno votare tutti coloro che si

rifanno ai valori del Partito Democratico. Nel corso delle riunioni di Circolo si voterà anche per l’elezione dei 100 delegati che comporranno l’Assemblea Provinciale e che eleggeranno il Segretario Provinciale. Alla carica di Segretario Provinciale è stata presentata la sola candidatura di Katya Rapè, già Vicesindaco del Comune di Villarosa e coordinatrice provinciale delle donne democratiche.