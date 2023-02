Interruzione idrica a Piazza Armerina e Valguarnera per 48 ore.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Con la presente si informa per opportuna conoscenza che, la Società Siciliacque, nella mattinata

del 12/02/2023, ha comunicato, per le vie brevi, l’interruzione dell’erogazione idrica per consentire un

intervento di manutenzione sull’acquedotto Ancipa basso in Contrada Cannavò, in territorio di Enna.

Per tale ragione, dalle ore 13.00 del 12/02/2023 e per le successive 48 ore , verrà sospesa

l’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di AIDONE, PIAZZA ARMERINA e

VALGUARNERA CAROPEPE .

Comunicato Stampa Acqua Enna