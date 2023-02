Al via i lavori di riqualificazione della struttura ed efficientamento energetico del Palatenda di C.da Scifitello.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

A darne notizia l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Alloro che, a tal proposito dichiara: “i lavori consisteranno, essenzialmente, nella posa in opera di pannelli fotovoltaici e nella sostituzione degli attuali pannelli di chiusura, attualmente non a norma, con pannelli che rispettano le previsioni normative e che, infatti, hanno già ottenuto il nulla osta da parte dei Vigili del fuoco”.

“I lavori – aggiunge l’Assessore Alloro – hanno un importo di centotrentamila euro provenienti da risorse extra bilancio comunale, ovvero dal DL Crescita e se ne prevede la conclusione per il prossimo mese di marzo, quando la struttura sarà, quindi, utilizzabile. Un ringraziamento va agli uffici e, in particolare, all’Ing. Loredana Schillaci per l’impegno profuso sia in fase progettuale che di acquisizione del finanziamento”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Maurizio Dipietro che sottolinea come “ancora una volta l’ottima sinergia tra amministrazione e uffici mette a segno un altro ottimo risultato, con la restituzione alla collettività di una importante struttura polivalente”.