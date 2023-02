Enna: ripristino del manto stradale in diverse zone della città.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Partiranno il prossimo sabato 25 febbraio gli interventi puntuali di ripristino del manto stradale, con utilizzo di asfalto a freddo, in diverse vie della città, sia nella parte alta che in quella bassa, come da elenco di seguito indicato.

Enna alta:

Via Sant’Agata

Corso Sicilia

Via dello Stadio 13

Piazza Europa

Piazza San Sebastiano

Via Libertà

Via Ragusa e zone limitrofe

Via Aspromonte

Via della Rinascita

Via Candrilli

Enna bassa:

Via Lazio

Via Emilia Romagna

Via Toscana

Via Sardegna

Via Unità d’Italia

Via dello Sport

Via Borremans

Via dei Pini

Via Anzalone

Via delle Olimpiadi

Via della Cooperazione

C.da Santa Barbara (dietro agenzia delle entrate)

Via Libero Grassi.

Inoltre, sarà impegnata anche una ditta esterna che effettuerà i lavori necessari al ripristino del doppio senso di circolazione in Via Ottavio Catalano (zona Pisciotto) e per interventi puntuali nelle seguenti vie cittadine:

Via Venezia

Piazza S. Sofia

Via Ragusa

Via Valverde

Via Aspromonte

Via Grottone

Via Bagni

Via Anime Sante

Via Candurra

Via Piazza Armerina

Via Pergusa

Via Vetri

Via Fontana Grande

Via Caltanissetta

Parcheggio Pisciotto.