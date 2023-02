ASP ENNA: ATTIVATI DUE SPORTELLI PER LA PRENOTAZIONE TRAMITE WEB CUB

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Attivati due sportelli dedicati alla prenotazione online delle prestazioni sanitarie. Le postazioni consentono agli utenti di prenotare direttamente attraverso il WEB CUP, evitando così lunghe attese in fila e semplificando il processo di prenotazione. Gli sportelli, situati presso i CUP dell’Ospedale Umberto I e del Poliamblatorio EX INAM di Enna Alta, sono dotati di computer con accesso diretto al sistema di prenotazione online. Gli utenti possono accedere al sistema tramite il loro codice fiscale e la tessera sanitaria, e prenotare facilmente le prestazioni sanitarie di cui hanno bisogno.

“L’apertura dello sportello per la prenotazione on line è un importante passo avanti per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti”, dichiara il responsabile del servizio. L’Azienda si augura che questa nuova iniziativa possa rendere più semplice e accessibile l’accesso alle prestazioni sanitarie.