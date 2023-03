Vigili del Fuoco Incendio Abitazione Pietraperzia

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna, nel primo pomeriggio odierno sono intervenuti a Pietraperzia in via Ponni n19 per un incendio Abitazione. Il rogo si é sviluppato probabilmente a seguito del malfunzionamento di una stufa a gas e si é propagato al piano terra del Fabbricato. La squadra VVF dopo aver estinto l incendio ha effettuato le operazioni di bonifica e di verifica dello stabile. Non si sono registrati feriti.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione