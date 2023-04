POLICLINICO ENNA: ACCORDO STORICO TRA UNIVERSITA’ KORE E ASP DI ENNA.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Quello che compiamo oggi è il primo passo concreto – sottolinea Salerno – di quello che è stato definito

“policlinico diffuso”

Avviata oggi, nella Sala del Consiglio dei Garanti dell’università Kore di Enna, con una cerimonia breve ma

dal sapore storico, la clinicizzazione di alcuni reparti e servizi dell’ospedale Umberto I di Enna da parte della

facoltà di Medicina della stessa università, rappresentata dalla preside Roberta Malaguarnera e d

coordinatore del corso di laurea in Medicina e chirurgia Paolo Scollo.

La clinicizzazione consente alle unità operative ospedaliere di divenire anche strutture di ricerca scientifica

dell’ateneo e si realizza con l’affidamento della relativa direzione a professori universitari della Kore.

A dirigere Endocrinologia, Geriatria, Ortopedia, Terapia intensiva coronarica di Cardiologia, e poi dopo

l’estate Dermatologia e Psichiatria, saranno medici scienziati, in alcuni casi anche molto giovani, che

l’ateneo ennese ha reclutato nell’ambito della dotazione di docenza della quarta facoltà di Medicina della

Sicilia, istituita tre anni fa.

L’accordo tra l’università e l’ospedale di Enna segue l’intesa sottoscritta originariamente con l’allora

assessore della Salute Ruggero Razza, attuata adesso con l’autorizzazione dell’assessore in carica

Giovanna Volo.

A sottoscrivere l’accordo per la clinicizzazione delle strutture dell’Umberto I sono stati il presidente della

Kore, Cataldo Salerno, e il commissario straordinario dell’ASP di Enna, Francesco Iudica. Presenti alla

cerimonia il direttore generale della Kore Salvatore Berrittella, il direttore sanitario dell’Umberto I Emanuele

Cassarà e il direttore amministrativo dell’ASP di Enna Sabrina Cilia.

«Oggi si avvera un’utopia – nota Iudica – impensabile fino a qualche anno fa, con l’intero sistema di tutela

della salute che ci guadagna. È un passo importante per il benessere delle popolazioni di una vasta area

della Sicilia che si è dimostrata capace di mettere insieme le competenze ospedaliere e quelle universitarie

in una sinergia costruttiva e che guarda al futuro».

«Quello che compiamo oggi è il primo passo concreto – sottolinea Salerno – di quello che è stato definito

“policlinico diffuso” della Sicilia centrale, che naturalmente parte da Enna quale sede della Kore e della

quarta facoltà di Medicina dell’isola, anche se continuiamo a guardare a tutta la Sicilia centrale e alle enormi

potenzialità che essa può esprimere con il concorso di tutti coloro che intendono costruire e progredire».

I reparti dell’Umberto I di Enna si affiancano al reparto di Ginecologia e Ostetricia del Cannizzaro di Catania,

che è stata la prima unità clinicizzata dall’università Kore.