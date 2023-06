Il Sindaco sulla Pista ciclabile ad Enna Bassa: “chiariremo rapidamente l’origine dei danni”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Ho avuto modo di constatare i notevoli danni provocati dalle piogge delle scorse ore che, sebbene di forte intensità, sicuramente non giustificano ciò che è accaduto alle infrastrutture pubbliche e, in particolare alle strade e ad opere anche di recentissima realizzazione. Per questa ragione ho già chiesto una relazione dettagliata al Dirigente dell’UTC e al Comandante della Polizia Locale al fine di chiarire rapidamente l’origine dei danni, le eventuali responsabilità e il superamento delle criticità emerse. Ritengo che sia mio dovere tutelare in tutti i modi tutto ciò che viene realizzato con l’utilizzo di fondi della collettività, ed è ciò che farò nell’immediato.