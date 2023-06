PIETRAPERZIA: VIGILI DEL FUOCO INCENDIO CAMION

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Nelle prime ore della scorsa notte , i vigili del fuoco del comando di Enna sono intervenuti a Pitreperzia sulla strada per Riesi per l incendio di un Camion che trasportava balle di paglia. Per estinguere il rogo i VVF hanno operato con un APS ed un autobotte in supporto. Le cause sono in corso di accertamento.