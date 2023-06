VIGILI DEL FUOCO RIUNIONE PROVINCIA CAMPAGNA AIB 2023

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Oggi pomeriggio presso la palestra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna si é svolta una riunione operativa tra le componenti che partecipano allo spegnimento degli incendi boschivi in provincia.

Tale incontro, promosso dal Dipartimento regionale di Protezione Civile, è finalizzato a migliorare la siner-

gia fra tutti gli operatori delle diverse strutture e ad ottimizzare l’organizzazione delle attività di previsione,

prevenzione e contrasto connesse al rischio incendi boschivi, di interfaccia e di vegetazione.

Hanno presenziato il Direttore Regionale della Protezione civile Siciliana ing. SALVATORE COCINA, il Vice Direttore Regionale dei vigili del Fuoco ing. GIUSEPPE MERENDINO, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna ing. FRANCESCO PASCUZZI, il Comandante Provinciale del Corpo Forestale Dott. GAETANO NOTARO ed il responsabile del servizio di Protezione Civile per le province di Enna e Caltanissetta in CRAPANSANO CALOGERO.

In seno alla riunione sono state dibattute le strategie e le procedure da mettere in campo dai vari enti che concorrono alla lotta attiva per contrastare gli incendi in provincia di Enna che anche per l anno 2023 partirà il 15 giugno e si concluderà il 15 settembre.