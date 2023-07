SEI ORI PER LA VIVI SANO SPORT AI CAMPIONATI ITALIANI PROMOZIONALI DI ATLETICA LEGGERA FISDIR DI FERRARA. ANCORA UNA CONFERMA PER LA SEZIONE PARALIMPICA DELLA POLISPORTIVA PALERMITANA

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Un fine settimana da ricordare quello appena trascorso per la sezione paralimpica di Vivi Sano Sport, polisportiva palermitana presente sabato e domenica a Ferrara in occasione del Campionato italiano atletica leggera promozionale Fisdir 2023, evento organizzato l’anno scorso a Palermo.

Un passaggio di testimone che ha visto i sei atleti selezionati dalla squadra vincere tante gare alla presenza di più di 200 atleti in rappresentanza delle più importanti società sportive nazionali.

Un lavoro di squadra che ha regalato a Vivi Sano primati individuali e due ori nelle staffette maschili. Performance speciali che seguono i due argenti vinti a maggio con le staffette 4×100 e 4×400 agli assoluti di atletica a Montebelluna e l’oro a squadre vinto a Firenze nel Campionato di Tiro con l’arco Fisdir.

Una stagione sportiva di assoluto valore che vedrà l’associazione palermitana organizzare dal 20 al 22 ottobre il Campionato Italiano di Calcio a 5.

Ecco i risultati societari conseguiti a Ferrara da Vivi Sano Sport: