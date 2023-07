ZTL AD ENNA: SODDISFAZIONE DEI PARTITI DI MAGGIORANZA.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Avendo letto i diversi comunicati stampa che le opposizioni hanno diffuso in relazione alla questione ZTL nel centro storico, ci sembra giusto prendere una posizione e chiarire alcune cose.

Ieri è stato veramente bello vedere il centro storico invaso dalle persone anziché dalle automobili posteggiate in doppia e in tripla fila.

Nella nostra idea di Città, il centro storico è un salotto in cui almeno nei weekend le persone si appropriano dei loro spazi ed in cui le famiglie e i giovani possono passeggiare senza fare lo slalom tra le automobili. Chiaramente il percorso in questa direzione non si fa da un giorno all’altro, ma serve iniziare e programmare, avendo visione e coraggio delle scelte.

La chiusura di questo weekend è un inizio, sperimentale, che peraltro è stata stimolata e richiesta da tanti operatori commerciali della via Roma.

Ci sono alcune cose da migliorare? Sicuramente si. Ed il nostro impegno, congiuntamente a quello dell’amministrazione, andrà in questa direzione, al fine di garantire sempre maggiori servizi. Per questo l’amministrazione in settimana convocherà un tavolo tecnico con le associazioni di categoria, in modo tale da condividere ancora di più il percorso e stimolare e supportare l’organizzazione di iniziative volte a fare della nostra, una Città più viva e più vivibile. L’acredine, che non ci appartiene, la lasciamo agli altri.

Italia Viva

MPA

Liberamente

Uniti per Enna