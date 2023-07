PRO LOCO ENNA: VISITA NOTTURNA AL CASTELLO DI LOMBARDIA

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Durante questo decimo anno di attività la Pro Loco di Enna continua le attività culturali e ricreative per soci, simpatizzanti, ma anche ospiti da altre città. Venerdì sera bellissima serata al Castello, oltre mille persone hanno passeggiato all’interno del maniero in versione notturna, hanno cenato a base di Arancini e Cassatelle, ascoltando musica dopo aver partecipato alla visita guidata e si sono divertiti a provare il tiro con l’arco. Abbiamo avuto il piacere di ospitare tante persone oltre che dalla provincia anche da Caltanissetta, Catania e Agrigento, ma è stato davvero un grandissimo piacere vedere gli ennesi godersi la passeggiata all’interno del Castello, dove hanno trovato altri amici per chiacchierare. Un importante ringraziamento va agli operatori che si sono messi in gioco con noi per rendere la serata più invitante, agli Arcieri del Castello che con professionalità e spirito di collaborazione si sono adoperati perché le persone potessero divertirsi, a Salvo Legname che ha allietato la serata con la sua voce e la sua Fisarmonica, ultimi, ma non per importanza, due Guide Turistiche che, sposando la nostra causa, hanno messo a disposizione della serata la loro competenza e amore per la cultura. Un doveroso ringraziamento all’amministratore comunale che, con Patrocinio Gratuito, ci ha dato i permessi perché questo evento si svolgesse al Castello e ai tanti assessori che hanno gratificato il nostro lavoro con la loro presenza, grazie alla CRI che ha collaborato con una squadra con postazione ambulanza e un grande ringraziamento alla Protezione Civile che ha collaborato mandando una squadra antincendio. Infine un ringraziamento speciale ai nostri ragazzi Security ed Accoglienza Angelo, Laura, Paolo, Luca, Michele, Alessia, Giuseppe, Noemi, Selena, Maria Carmela, Davide e Alessia per aver lavorato alla buona riuscita della serata. State sintonizzati sui nostri canali social per conoscere in anticipo le prossime iniziative.