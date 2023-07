ENNA: VIGILI DEL FUOCO SOCCORRONO DONNA QUASI NOVANTENNE

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Nelle prime ore del pomeriggio i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna sono intervenuti in via Tiziano per supportare il 118 nel soccorso di una persona .

Aperta la porta i VVF hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna quasi novantenne.

Sul posto presenti anche il 118 e la polizza di stato