VIGILI DEL FUOCO: INCENDIO PRESSO UN PALAZZO A REGALBUTO

Dalle ore 15.30 circa i vigili del fuoco del distaccamento di Leonforte sono intervenuti a Regalbuto in via Palermo per un incendio sviluppatosi al 5° piano di uno stabile.

I Vigili del fuoco con la loro opera hanno evitato che le fiamme si propagassero negli appartamenti contigui e hanno messo in salvo anche due animali domestici rimasti intrappolati tra le fiamme.

Per ragioni di sicurezza sono stati evacuati anche i residenti degli appartamenti dell’ intero stabile.

Sul posto oltre ai VVF, sono intervenuti i Carabinieri il 118 e i volontari di PC