Enna: Crolla abitazione in via Sant’ Onofrio.

Dalle prime ore della notte scorsa i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono impegnati per il crollo di una abitazione abbandonata in via Sant’ Onofrio a Enna.

Oltre alla paura per i residenti in zona, svegliati dal boato, é rimasta danneggiata una vettura.

Al momento il vigili stanno lavorando sia per mettere in sicurezza la parte non coinvolta nel crollo che per consentire alle famiglie rimaste isolate di poter uscire. Nelle prossime ore é previsto anche l’intervento del mezzi di movimento terra del comune.

Sul posto presenti anche i tecnici comunali.