Centuripe: giovane rimane incastrato nella sua auto sul ciglio di una scarpata di 40 metri.

Vigili del Fuoco Incidente stradale Nelle prime ore di questa notte i vigili del Fuoco del Comando di Enna sono intervenuti a Centuripe, contrada Vignale, per incidente stradale. Una vettura, per cause in fase di accertamento, usciva fuori strada fermandosi sul ciglio di una scarpata di 40 MT. Il conducente rimasto incastrato è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco che lo hanno affidato al personale del 118 . Giovane é stato trasportato all ospedale San Marco di Catania. Sul posto anche i carabinieri