Assoro: nasce il primo gruppo territoriale del M5S in Provincia di Enna.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 10 dicembre c.a. è stata ufficializzata la costituzione del Gruppo territoriale Movimento 5 Stelle di Assoro con la convocazione dell’Assemblea degli iscritti.

Si tratta del primo gruppo territoriale in provincia di Enna e nel complesso tra i primi in tutta la Sicilia.

Per l’occasione erano presenti la coordinatrice provinciale Rosalba D’Accorso e il coordinatore regionale on. Nuccio Di Paola che si sono complimentati per il lavoro svolto e per il risultato ottenuto in questi mesi.

L’assemblea si è poi espressa votando Carmelino Rondinella come Presidente del Gruppo Territoriale che ha proposto le seguenti nomine:

Salvatore Virzì⁩, Referente giovani e Vice Rappresentante Vicario;

Martina Iulianello⁩, Referente progetti;

Rosangela Trovato, Referente formazione;

Nunzio Pergola, Vice rappresentante.

La nascita di questo gruppo territoriale segna un radicamento sempre maggiore del Movimento 5 Stelle sul territorio, oltre che la formazione di un laboratorio di idee, progetti e partecipazione.

Non è assolutamente un punto di arrivo ma un nuovo inizio per dare alla nostra comunità una proposta politica e culturale rinnovata e aperta a nuove prospettive.

Già nelle prossime settimane il Gruppo territoriale sarà operativo per lanciare progetti e iniziative di vario genere.