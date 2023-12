Fuga di gas a Piazza Armerina

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Dalle 16.30 circa i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna sono impegnati a Piazza Armerina in via Salvatore Principato per una fuga di gas

Durante dei lavori una trivella ha perforato una condotta di gas provocando una importante fuga di Gas

I vigili del Fuoco dopo aver evacuato 20 famiglie sono impegnati nella messa in sicurezza dell’ area.

Sul posto anche l italgas, la polizia locale e la polizia di stato. L intervento è ancora in corso.