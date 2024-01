VIALE PAOLO E CATERINA SAVOCA: PILASTRI E RINGHIERA CADONO SU VIA ALESSANDRO VOLTA DISTRUGGENDO ALCUNE AUTO POSTEGGIATE.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Pilastri in cemento e ringhiera in ferro crollano a seguito dell’urto di un’automobile parcheggiata in via Largo Rosso, che improvvisamente a causa di un avaria ai freni si è scontrata sui pilastri causando il crollo di alcuni piloni, fortunatamente nessun passante è stato coinvolto. L’Assessore Francesco Alloro dichiara di “stare già provvedendo alla messa in sicurezza dell’area, che resta aperta al pubblico” ovviamente l’accaduto deve far riflettere sulla necessità di attuare degli interventi di manutenzione per evitare ulteriori possibili danni a persone o cose. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Enna.