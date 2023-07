Emergenza incendi a Villarosa, Valguarnera, Grottacalda, Regalato.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Dalle ore 8.00 di oggi i vigili del fuoco di tutta la regione Sicilia, per fronteggiare l emergenza incendi in atto in tutta la regione hanno raddoppiato il personale in servizio unificando i turni.

In provincia di Enna sono stati svolti oltre 20 interventi.

Le situazioni più critiche si sono registrate a Regalbuto dove hanno operato 3 squadre VF e ha Villarosa, dove hanno operato 5 squadre VF .

In entrambi gli interventi ha operato anche il corpo forestale ed i mezzi aerei.

Il rogo in quel di villarosa ha prodotto incendi danni ad una falegnameria .