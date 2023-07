ABITAZIONE PRENDE FUOCO:IMMEDIATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ENNA.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

La scorsa notte la squadra del Distaccamento di Leonforte é intervenuta a Ragalbuto in via Garibaldi per incendio abitazione.

L incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, si è sviluppato al secondo piano della stessa.

Il tempestivo intervento dei VVF, ha impedito alle fiamme di propagarsi anche al primo piano e nelle abitazioni contigue.

Sul posto presenti anche i Carabinieri e la protezione civile.