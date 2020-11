EX CISS: AL VIA I LAVORI PER LA TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Con nota ufficiale da parte del Soggetto Attuatore, pervenuta oggi 20 novembre, si dà l’avvio alla realizzazione di 12 posti di Terapia Intensiva e 8 di Terapia Sub Intensiva presso la struttura di Pergusa denominata Ex CISS.

Alcuni giorni fa, c’era stata la ricognizione tecnica dell’ex CISS da parte dell’ingegnere Salvatore D’Urso, Soggetto Attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto ex Ord. n 25/2020.

Presenti alla ricognizione i vertici dell’ASP di Enna che hanno atteso, per dare comunicazione, l’ufficializzazione da parte della struttura competente, pervenuta oggi a distanza di due giorni.

L’ing. D’Urso nella nota dispone, “con la massima urgenza che la gravità della situazione impone”, l’avvio delle attività per realizzare i posti di terapia intensiva e sub-intensiva. Il documento è indirizzata al complesso di ditte esecutrici dell’opera e al Direttore Generale dell’ASP di Enna, Francesco Iudica, che sottolinea la scelta operata di “lasciar parlare i fatti” in prossimità dell’immediata esecuzione del progetto.

Saranno avviati, agli inizi della prossima settimana, i lavori di sistemazione delle aree esterne e dei percorsi di accesso delle autoambulanze, oltre alla sistemazione del reparto di Terapia Intensiva previsto nel pianoterra e di Terapia Sub-Intensiva nelle stanze attigue. Per lunedì prossimo, si attende dalle Ditte la comunicazione di avvio dei lavori dell’opera.