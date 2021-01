“Delusione per mancato finanziamento del CCR un passo indietro per Agira”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Agira – “Sono dispiaciuto di comunicare che il progetto per la realizzazione del CCR per la raccolta differenziata presentato dal Comune di Agira non è rientrato tra quelli finanziabili dalla Regione. Il Centro comunale di raccolta è importane per la raccolta dei rifiuti urbani della nostra città e per i maggiori servizi che la struttura puo’ offrire ai cittadini, tutto ciò segna un passo indietro per la raccolta differenziata e per l’ impiantistica della filiera dei rifiuti, chiederemo presto all’ amministrazione comunale come intende risolvere alcune problematiche che il mancato finanziamento provoca su diversi fronti.” Lo rende noto il consigliere comunale di opposizione Luigi Manno