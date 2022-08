ENNA: FESTA DI VALVERDE, 7°EDIZIONE DELLA “MESSA IN MOTO”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Dopo lo stop per la pandemia ritorna la 7°edizione della “Messa In Moto”, la moto passeggiata dedicata ai giovani (e meno giovani) in occasione delle festività per Maria SS. di Valverde a Enna. Un evento che nasce per aggregare giovani e meno giovani amanti delle due ruote in una moto passeggiata all’interno del comune di Enna; Per vivere un momento di spiritualità cristiana ascoltando la parola di Dio; Per divertirsi in allegria al ritmo della musica dance.