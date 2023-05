Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Alle ore 5.30 circa una squadra più un autobotte a supporto del Comando di Enna sono intervenuti nella A 19 al Km 121, direzione Palermo per l’ incendio di un autotreno.

Le cause sono in fase di accertamento. Illeso il conducente.

Sul posto anche la polstrada.