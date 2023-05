VIGILI DEL FUOCO: INCIDEJTE SULLA A19, CONDUTTOTE TRASPORTATO ALL’UMBERTO I.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Dalle ore 18.30 circa i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Enna sono impegnati nella A 19 al Km 150+ 350 per un incidente stradale autonomo.

Una vettura é uscita fuori strada urtando nel muro di Contenimento.

Il conducente, unico passeggero, leggermente ferito é stato trasportato presso l ospedale Umberto I di Enna.

Presenti sul posto oltre ai VVF, il 118 la polstrada e l Anas

Le cause sono in corso di accertamento.