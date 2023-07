Aeroporto Catania. UGCons e Ugl Sicilia parte civile a sostegno delle ragioni dell’utenza danneggiata.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

“Abbiamo depositato un esposto al Procuratore della Repubblica di Catania per disporre gli opportuni accertamenti in ordine a quanto accaduto presso l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti”.

A dichiararlo Franco Arena, Presidente UgCons Sicilia, in merito al rogo dello scorso 16 luglio nel Terminal A dello scalo aeroportuale di Catania che ha provocato ingenti danni allo scalo con conseguente cancellazione di centinaia di voli e disservizi a danno di migliaia di passeggeri in transito.

“Qualora dagli accertamenti emergessero fatti-reato procedibili a querela di parte – aggiunge Arena – UglCons si costituirà parte civile nel procedimento penale che dovesse instaurarsi a seguito delle indagini e, nel contempo, prosegue l’azione della nostra associazione consumatori a sostegno dell’utenza danneggiata”.

A sostegno dell’iniziativa di UglCons Sicilia anche il sindacato Ugl.

“Sosteniamo la posizione assunta dal Presidente dell’Unione Generale Consumatori – UGCons della Sicilia a tutela dei consumatori per quanto accaduto all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania – afferma Giuseppe Messina, Segretario Generale Ugl Sicilia – e bella misura in cui la Procura della Repubblica di Catania dovesse accertare danni procurati ai viaggiatori, questo sindacato si costituirà parte civile in un eventuale processo”.