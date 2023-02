Liberamente chiede con forza l’accelerazione del percorso per la legittimazione politica ed elettorale dell’Ente Provincia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Apprezziamo l’intervento del Sindaco Dipietro che, complice il suo ruolo, si rivolge in stile

“garbatamente istituzionale” al Presidente della Regione, come lo stesso desidera.

Noi, per parte nostra, non possiamo mancare di rilevare come forze politiche del territorio ennese,

che sulla vicenda della ristrutturazione dei locali dell’ex ospedale Umberto I° si sta giocando

l’ennesima partita al ribasso nei confronti della nostra comunità, anzi un vero e proprio scippo, se

si considera che il “garbo istituzionale”, per esempio, non dovrebbe consigliare di cancellare con

un tratto di penna un iter amministrativo già avviato dal precedente governo, peraltro dello stesso

colore politico (!).

Quale scelta alternativa, eventualmente politicamente pesata e valutata, dovrebbe portare a

revocare un percorso già deciso?

Perché continuare a pagare soldi per affitti degli uffici regionali con sede in Enna, quando un

centro direzionale regionale, che tra l’altro rafforzerebbe le sinergie dei predetti uffici e la più

rapida collaborazione fra gli stessi?

Se non si porta avanti questo progetto, che altro ne facciamo di un immobile che, se non

ristrutturato ed utilizzato, a breve potrebbe ridursi in un altro relitto per le scorribande dei

vandali?

Soprattutto, qual è il senso di penalizzare ancora di più questa città?

Ci rivolgiamo, comunque, ai rappresentanti eletti nella nostra provincia, perché essi non

rappresentano solo il loro Comune di residenza ma tutto il collegio e vanno invitati ad assumersi le

proprie responsabilità rispetto al Comune Capoluogo e rispetto ad un progetto che ha visto in

campo la sinergia fra Comune, Azienda Sanitaria e Regione Siciliana, allo scopo di risparmiare

somme di denaro, riqualificare un’area della città, evitare che un immobile vada in rovina, venire

incontro anche alle esigenze dell’utenza degli uffici regionali, di tutta la provincia, che in un solo

sito potrebbero fruire di molti servizi.

Soprattutto ed infine, cogliamo l’occasione per chiedere con forza l’accelerazione del percorso

per la legittimazione politica ed elettorale dell’Ente Provincia, il cui commissariamento

ultradecennale ha fatto i danni che abbiamo sotto gli occhi tutti.

In questo territorio, area interna in difficoltà economica e sociale, nessuno si salva da solo, occorre

concorrere tutte le istituzioni provinciali e tutte le comunità locali, al fine di recuperare le distanze

con le aree metropolitane e ritornare ad essere tutti protagonisti di una rinascita alla portata delle

nostre forze e delle nostre migliori intelligenze.

I consiglieri comunali e gli assessori di Liberamente e Partito per Enna