LUISA LANTIERI: “IL POLICLINICO NASCERA’ AD ENNA” APPROVATO ALL’ARS EMENDAMENTO CHE NE PREVEDE LA COSTITUZIONE.

La finanziaria appena approvata all’ARS contiene un emendamento, sul quale ho speso tutte le energie possibili: quello per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione. Una tappa fondamentale a cui il Presidente Schifani ha riservato un’attenzione particolare, come ho avuto modo di constatare nel corso delle nostre interlocuzioni e che per questo va certamente ringraziato.

Nello stesso modo ringrazio l’Assessore Volo per la prontezza con cui ha accolto le mie sollecitazioni, tanto è vero che da lunedì prossimo inizierà il percorso che si concluderà con la creazione presso l’ospedale di Enna dei reparti di chirurgia toracica e di chirurgia vascolare, i primi degli altri che presto verranno e che gli consentiranno di poter essere classificato come DEA di secondo livello, premessa indispensabile per il Policlinico.

A scanso di equivoci, mi preme sottolineare come l’emendamento parli di “Intesa con le Università interessate” riferendosi in modo specifico alle Università che insistono sul nostro territorio, come la Kore che è la quarta facoltà di medicina della Sicilia; non potrebbe essere diversamente, dal momento in cui le altre tre Università hanno già un loro policlinico.

Posso assicurare fin d’ora, che l’impegno già da tempo preso con la nostra gente perché il Policlinico nasca ad Enna, continuerà senza la minima distrazione ed assicuro che non permetterò mai che venga riconosciuto a chi non ne ha titolo.