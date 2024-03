VENTO FORTE AD ENNA E PROVINCIA. 55 GLI INTERVENTI DEI VVF SUL TERRITORIO.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Le ultime 24 ore sono state davvero impegnative per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna.Dalle ore 8 di ieri, alle ore 8 della giornata odierna, a causa delle avverse condizioni meteo, sono stati effettuati oltre 55 interventi in diversi comuni della provincia.Molti di questi sono stati effettuati per alberi pericolanti o caduti, per pali pericolanti e per messa in sicurezza di coperture.Allo stato attuale tutte le squadre del comando sono impegnate in interventi analoghi doppia aver già effettuato nella prima mattinata di oggi 10 interventi.

