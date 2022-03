Apertura dell’anno sociale alla Pro Loco Enna

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il progetto “Monumenti in Cultura” apre le danze degli eventi alla Pro Loco Enna con l’inaugurazione della mostra fotografica “Dell’umano e del Divino”, una selezione di scatti che rappresentano la personale visione della Settimana Santa Ennese da parte dei fotografi Andrea Lattuca e Fabio Marino. L’apertura della mostra si è svolta alla presenza degli autori, dell’assessore alla cultura Rosalinda Campanile, del presidente del collegio dei Rettori Gaetano Di Venti e una rappresentanza delle confraternite, la vice presidente del coro Passio Hennensis e tanti rappresentanti della vita associativa di Enna oltre ad amici e soci che non si sono fatti scoraggiare dal tempo pessimo. L’evento è il primo di questo anno sociale, che sarà subito seguito, il 6 Aprile dalla presentazione del libro di Fabio Marino “La Settimana Santa ad Enna, diario visivo di segni e rituali tradizionali” alla presenza dell’autore e con l’intervento del professor Giovanni Zodda e con la suggestiva cornice della mostra fotografica e la mostra di alcuni abiti tradizionali delle confraternite. Inoltre i fotografi Andrea Lattuca e Fabio Marino, all’interno della Pro Loco di Enna stanno dando vita ad un corso di fotografia che si terrà all’interno del maniero, location suggestiva che si presta a scatti di rara bellezza. Altri eventi in programmazione per buttarci alle spalle due anni di video conferenze, distanza e assenza di programmazione.